Amazon за рік утричі наростив чистий прибуток

Чистий прибуток Amazon за 2018 рік склав 10,1 млрд доларів

Американская компания Amazon по итогам 2018 года нарастила чистую прибыль в три раза - до 10,1 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованную отчетность компании.

Сообщается, что в сравнении с 2017 годом годовая чистая прибыль увеличилась более чем в три раза - тогда прибыль составила 3 млрд долларов. Также сообщается, что доход Amazon по сравнению с 2017 вырос на 30% - до 232,9 млрд долларов. Кроме того, в IV квартале чистая прибыль компании оказалось равной аналогичному показателю за весь минувший год.

Также сообщается, что в первом квартале 2019 года Amazon рассчитывает получить до 60 млрд долларов дохода.

Напомним, РБК-Украина писало, что Amazon стал самой дорогой публичной компанией в мире. На 9 января 2019 года ее рыночная капитализация составила 797 млрд долларов. На втором месте была компания Microsoft с капитализацией 784 млрд долларов.

Ранее американская компания Facebook отчиталась о прибыли, которая оказалось выше прогнозируемой, что указало на сохранение спроса рекламодателей. В частности, общая выручка в IV квартале 2018 увеличилась на 30% - до 16,9 млрд долларов (с 12,97 млрд долларов).