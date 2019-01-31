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Facebook отримав прибуток, що перевищив прогнози

Новини » Фінанси    31.01.2019 - 12:06
Facebook отримав прибуток, що перевищив прогнози
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Прибуток Facebook перевищив очікуваний на 0,5 млрд долара

Американська компанія Facebook відзвітувала про прибуток, що виявився вищим за прогнозований, що вказало на збереження попиту рекламодавців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що загальна виручка в IV кварталі 2018 збільшилася на 30% - до 16,9 млрд доларів (з 12,97 млрд доларів). В той же час її зростання сповільнилося до мінімуму більш ніж за шість років, хоча рівень прибутку перевищив прогноз аналітиків на рівні 16,4 млрд доларів.

Також повідомляється, що чистий прибуток виріс до 6,88 млрд, або 2,38 долара на акцію, з 4,27 млрд (1,44 долара на акцію), за аналогічний період минулого року. Аналітики в середньому прогнозували прибуток на рівні 2,19 долара на акцію.

У звіті зазначено, що Facebook вдалося збільшити обсяг продажів, незважаючи на те, що середня ціна за рекламне оголошення на 2%. У той же час компанія збільшила кількість реклами, зокрема в Instagram.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Facebook створять штаб для протидії поширенню неправдивих новин перед парламентськими виборами в Україні.

Зазначимо, глава Facebook Марк Цукерберг планує інтеграцію сервісів WhatsApp, Instagram і Facebook Messenger.

 

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