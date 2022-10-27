В Алжир прибыло второе судно из Украины по "зерновой инициативе"

Путь от порта Черноморска до порта Алжира судно прошло за 25 дней. Из них 14 дней судно с украинским продовольствием простаивало в Босфоре в ожидании инспекции Совместного координационного центра.

"Наши портовые службы делают все возможное, чтобы ускорить обработку грузов. К примеру, BC CALLISTO мы загрузили за 3 дня, но потом две недели судно ожидало в Босфоре. Проблема заключается в недостаточном количестве инспекционных групп. ООН и Турция поддерживают необходимость увеличить количество инспекторов", – отметил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

В Босфоре инспекции ожидают 175 судов. Эта искусственная очередь вызвана тем, что россияне блокируют проведение инспекций и реализацию "Зерновой инициативы" в частности. В связи с этим украинские порты вынуждены работать только на 25-30% своей мощности.