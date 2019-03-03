В Алжирі поновилися антипрезидентські протести

Сотні студентів протестують проти президента країни Абделазіза Бутефліка

В Алжире сотни студентов вышли на акции протеста против решения действующего президента страны Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на пятый срок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, сотни студентов протестуют возле кампуса университета в городе Алжир, который является столицей страны. Протестующие скандируют "Бутефлика уходи".

Кроме того, более сотни студентов собрались возле юридического факультета рядом со зданием Конституционного совета, где регистрируются кандидаты на пост президента Алжира.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алжире во время протеста против решения действующего президента страны Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на пятый срок по меньшей мере 183 человека получили ранения. Один из протестующих скончался от сердечного приступа.

Акции протеста в Алжире продолжаются уже почти неделю, но массовые протесты состоялись в пятницу, 1 марта. Участие в акциях протеста приняли несколько десятков тысяч человек, которые выражали недовольство решением президента Бутефлики в очередной раз баллотироваться на должность.

Добавим, что вчера во Франции состоялась 16-ая волна антиправительственных протестов движения "желтых жилетов". Всего в протестах по всей Франции приняли участие почти 40 тысяч человек, в том числе почти 4 тыс. демонстрантов вышли на улицы Парижа.