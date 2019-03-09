В Алжирі в університетах через протести оголосили дострокові канікули

Влада вважає, що це може знизити хвилю протестів

В Алжире в субботу, 9 марта, власти выдали распоряжение о скорейшем начале весенних университетских каникул в попытках ослабить на две недели волну студенческих протестов против президента Абдельазиза Бутефлики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Министерств высшего образования Алжира объявило, что весенние каникулы в стране перенесены на 10 дней раньше и должны начаться уже в это воскресенье, вместо 20 марта.

Такое решение было вызвано вчерашними акциями протеста, которые переросли в столкновения с правоохранителями.

Ранее сообщалось, что в Алжире из-за акций протестов остановили движение поездов и метро. Власти Алжира приостановили движение поездов и метро в столице страны на фоне ожидаемых акций протеста против президента Абдельазиза Бутефлика, правоохранители по всей стране были усилены перед началом будущих протестов.

Ранее сообщалось, что президент Алжира пообещал уйти через год в случае победы на выборах. Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, который занимает свой пост с 1999 года, заявил, что в случае своей победы на очередных выборах в апреле через год объявит досрочные выборы и уйдет с поста.