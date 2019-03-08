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В Алжирі через акції протесту зупинили рух поїздів метро

Новини » Політика    08.03.2019 - 15:09
В Алжирі через акції протесту зупинили рух поїздів метро
Фото: протести в Алжирі (twitter.com/Jacpoludek)

Активісти планують провести саму масштабну акцію протесту

Влада Алжиру призупинила рух поїздів метро в столиці країни на тлі очікуваних акцій протесту проти президента Абдельазіза Бутефліка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що заплановані акції протесту повинні початися в другій половині дня. Громадяни країни закликали влаштувати "Марш 20 мільйонів", що має стати найбільшою демонстрацією в країні.

Правоохоронці по всій країні були посилені перед початком майбутніх протестів. У той же час багато громадян вважають, що сьогоднішній день може стати вирішальним.

Раніше повідомлялося, що президент Алжиру пообіцяв піти через рік у разі перемоги на виборах. Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка, який займає свою посаду з 1999 року, заявив, що в разі своєї перемоги на чергових виборах у квітні через рік оголосить дострокові вибори і піде з посади.

Нагадаємо, в Алжирі під час протесту були поранені майже 200 осіб. За даними Міністерства охорони здоров'я Алжиру, в результаті масових акцій протесту в п'ятницю, 1 березня, щонайменше 183 демонстрантів були травмовані, один з протестуючих помер від серцевого нападу.

 

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