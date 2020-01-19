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В Алжирі при зіткненні двох автобусів загинули 12 осіб

Новини » Надзвичайні події     19.01.2020 - 18:29
В Алжирі при зіткненні двох автобусів загинули 12 осіб
Ілюстративне фото (pexels.com)

Ще 46 осіб отримали травми, п'ять з них знаходяться в критичному стані

В Алжирі в результаті зіткнення двох автобусів загинули 12 осіб і ще 46 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Khaleej times.

Повідомляється, що аварія сталася в неділю в південно-східній частині Алжиру, коли два автобуси врізалися один в одного в селі Стіл в провінції Ель-Уед, забравши життя 12 людей і поранивши ще 46. Аварія сталася о першій годині ночі за місцевим часом.

Громадянська оборона Алжиру заявила, що п'ятеро поранених перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, на автомагістралі в американському штаті Пенсільванія сталася аварія за участю туристичного автобуса, вантажівок і легкового автомобіля. В результаті аварії п'ятеро людей загинули, близько 60 постраждали. Їх доставили в лікарню. На думку лікарів, постраждалі віком від 7 до 67 років виживуть, проте двоє пацієнтів залишаються в критичному стані.

Інцидент стався, коли туристичний автобус з пасажирами вийшов з-під контролю на повороті гірської дороги і перекинувся. В автобус врізалися дві фури, а з ними зіткнулася ще одна фура і легковий астомобіль. Уточнюється, що ДТП сталося в недалеко від Піттсбурга.

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