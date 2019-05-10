В Алжирі десятки тисяч людей вимагали відставки правлячої еліти

В Алжирі 10 травня почалися масові протести з вимогою усунення правлячої еліти країни. Про це пише Deutsche Welle.

У протестах беруть десятки тисяч людей по всій країні. Зазначається, що попри спроби військових послабити напругу, протести тривають вже дванадцяту п'ятницю поспіль. Демонстранти вимагають радикальних змін, зокрема усунення політиків та бізнесменів, які керують країною з отримання нею незалежності від Франції в 1962 році.

Мітингувальники зібрались в центрі столиці, а також у містах Оран, Тізі-Узу та Константина. Демонстрація 10 травня відбувалась мирно та з меншою кількістю людей, ніж під час попередніх протестів.

Протестувальники також вимагають відставки тимчасового виконувачого обов'язків президента країни Абделькадера Бенсалаха, який замінив на цій посаді Абдельазіза Бутефліку. Бенсалах має виконувати обов'язки голови держави 90 днів, протягом яких планується підготувати позачергові президентські вибори.

Армія країни підтримала деякі з вимог протестувальників, серед яких початок розслідування проти людей, підозрюваних у зловживанні владою та державними коштами. Минулого тижня молодший брат Бутефліки, Саїд, та двоє колишніх начальників розвідки були затримані за звинуваченнями щодо "завдання шкоди армії та змови проти державної влади". Окрім того, через корупційні скандали були затримані щонайменше п'ятеро бізнесменів, серед яких найбагатша людина країни Іссад Ребраб.

Масові акції протесту почались у країні на початку березня, коли 82-річний президент Бутерфліка, який обіймав посаду протягом 20 років, оголосив, що балотуватиметься на п'ятий президентський термін. На початку квітня він подав у відставку, однак протести після цього не припинились.

Раніше РБК-Україна писало, що в Алжирі оголосили дату позачергових президентських виборів.Президентські вибори призначили на 4 липня 2019 року.