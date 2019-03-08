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В Алжирі через акції протесту зупинили рух поїздів метро


Активісти планують провести саму масштабну акцію протесту

Власти Алжира приостановили движение поездов и метро в столице страны на фоне ожидаемых акций протеста против президента Абдельазиза Бутефлика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что запланированные акции протеста должны начаться во второй половине дня. Граждане страны призвали устроить "Марш 20 миллионов", что должно стать самой крупной демонстрацией в стране. 

Правоохранители по всей стране были усилены перед началом будущих протестов. В то же время многие граждане считают, что сегодняшний день может стать решающим.

Ранее сообщалось, что президент Алжира пообещал уйти через год в случае победы на выборах. Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, который занимает свой пост с 1999 года, заявил, что в случае своей победы на очередных выборах в апреле через год объявит досрочные выборы и уйдет с поста.

Напомним, в Алжире во время протеста были ранены почти 200 человек. По данным Министерства здравоохранения Алжира, в результате массовых акций протеста в пятницу, 1 марта, по меньшей мере 183 демонстрантов были травмированы, один из протестующих скончался от сердечного приступа.

 

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