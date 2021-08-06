На Алясці розбився літак, всі пасажири загинули
Фото: на Алясці розбився літак (GettyImages)
На південному сході Аляски розбився літак. В результаті катастрофи загинули всі пасажири - шість осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.
Літак розбився в районі національного пам'ятника Туманних фіордів, поблизу Кетчікана, повідомили берегова охорона та Федеральна авіаційна адміністрація. Вертоліт берегової охорони спустив двох плавців-рятувальників на місце, і вони підтверлили смерть 6 людей.
Літак належав Southeast Aviation LLC. П'ятеро пасажирів рейсу були з круїзного корабля Holland America Line Nieuw Amsterdam.