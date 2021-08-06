На Аляске разбился самолет, все пассажиры погибли
Фото: на Аляске разбился самолет (GettyImages)
На юго-востоке Аляски разбился самолет. В результате катастрофы погибли все пассажиры - шесть человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.
Самолет разбился в районе национального памятника туманных фьордов, возле Кетчикана, сообщили береговая охрана и Федеральная авиационная администрация. Вертолет береговой охраны спустил двух пловцов-спасателей на место, и они подтвердили смерть 6 человек.
Самолет принадлежал Southeast Aviation LLC. Пятеро пассажиров рейса были с круизного корабля Holland America Line Nieuw Amsterdam.