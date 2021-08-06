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На Аляске разбился самолет, все пассажиры погибли

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Аляска, Пятница 06 августа 2021 08:56
На Аляске разбился самолет, все пассажиры погибли Фото: на Аляске разбился самолет (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

На юго-востоке Аляски разбился самолет. В результате катастрофы погибли все пассажиры - шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Самолет разбился в районе национального памятника туманных фьордов, возле Кетчикана, сообщили береговая охрана и Федеральная авиационная администрация. Вертолет береговой охраны спустил двух пловцов-спасателей на место, и они подтвердили смерть 6 человек.

Самолет принадлежал Southeast Aviation LLC. Пятеро пассажиров рейса были с круизного корабля Holland America Line Nieuw Amsterdam.

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