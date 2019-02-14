В Альянсі наполягають на відновленні роботи комісії Україна-НАТО

В Альянсі солідарно наполягають на відновленні офіційної роботи комісії

Союзники Украины в Североатлантическом альянсе настаивают на восстановлении официальной работы комиссии Украина-НАТО. Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Степан Полторак, который находится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, по его словам, "союзники приветствуют евроатлантические стремления Украины, закрепленные изменениями в Конституцию Украины и убеждены, что этот стратегический выбор позволит нашему государству получить полноправное членство в сообществе западных демократий для обеспечения безопасности и обороны Украины".

Также в Альянсе солидарно настаивают на восстановлении официальной работы комиссии Украина-НАТО, что позволит значительно нарастить масштаб и прагматику отношений Украины и Альянса.

Напомним, Полторак 13-14 февраля будет находиться с визитом в штаб-квартире Североатлантического альянса.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит и далее блокировать проведение комиссии Украина-НАТО. Сийярто подчеркнул, что его страна может разблокировать свое вето заседания комиссии Украина-НАТО, если Киев предпримет необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины в Украине.