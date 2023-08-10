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Альварес – Чарло. WBO разрешил бой двух абсолютных чемпионов

Фото: Сауль Альварес во время тренировки (facebook.com/SaulCaneloAlvarez)
Автор: Антон Федорцив

Всемирная боксерская организация санкционировала суперпоединок – мексиканца Сауля Альвареса и американского боксера Джермелла Чарло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Premier Boxing Champions.

Бой Альварес – Чарло состоится 30 сентября в Неваде. В ринг боксеры выйдут на T-Mobile Arena в Лас-Вегаса. В Киеве к тому времени уже будет ночь 1 октября (не раньше 01:00).

Оба звездные боксеры собрали полную коллекцию чемпионских поясов. "Канело" Альварес – во втором среднем весе, а Чарло – первой средней. Оба после боя потеряют пояса WBO, поскольку отказались от обязательной защиты титулов ради битвы "абсолютных чемпионов".

В мае Альварес одолел претендента на титул WBO британца Райдера по очкам. Чарло же весной нокаутировал аргентинца Кастаньо и стал обладателем всех возможных поясов. Победитель битвы "абсолютных чемпионов" заберет титулы во 2-м среднем весе.

Накануне украинец Усик провел открытую тренировку в Польше. Тяжеловес показал актуальную физическую форму за 2,5 недели до боя против Дюбуа. Вместе с чемпионом тренировались и его соотечественники Митрофанов, Лапин и Черкашин.

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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