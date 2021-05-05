Альтернативне джерело білка: в ЄС схвалили сушених борошняних черв'яків як продукт харчування

Всі 27 країн Європейського Союзу схвалили пропозицію про випуск на ринок ЄС в якості продукту харчування жовтих черв'яків. Єдине застереження - у деяких людей може виникати алергічна реакція.
Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на рішення комітету з рослин, тварин, продовольства і корму (PAFF Committee).
"Сушені Жовті борошняні черв'ячки найближчим часом можуть потрапити на полиці супермаркетів і в ресторани по всій Європі. 27 країн Європейського Союзу схвалили пропозицію вивести на ринок личинки хрущака мучного в якості "нового продукту харчування", - йдеться в повідомленні.
Рішення представників країн ЄС було прийнято після того, як Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) опублікувало наукове дослідження про безпеку вживання в їжу борошняних черв'яків. У документі зазначається, що їх можна їсти в цілому вигляді або перемеленими в порошок. Ці черв'яки є багатою білком закускою і можуть бути складовим інгредієнтом інших продуктів.
Єдине застереження при вживанні борошняних черв'яків - можливість алергічної реакції у людей, у яких є схильність до алергії на ракоподібних і пилових кліщів.
Очікується, що в найближчі тижні буде ухвалена постанова Євросоюзу про використання в їжу сухих жовтих черв'яків.
EFSA визнала жовтих борошняних черв'яків придатними для вживання в їжу в середині січня 2021 року. Зазначалося, що комахи не тільки нешкідливі для організму людини, але і багаті білком, жиром і клітковиною.
Нагадаємо, 29 квітня парламент Китаю прийняв закон про боротьбу з марнотратним використанням продуктів, який набрав чинності відразу після схвалення. Закон, який складається з 32 статей, передбачає введення штрафів за пропаганду переїдання.
Відзначимо, в серпні минулого року Сі Цзіньпін заявив, що потрібно покласти край марнування продуктів, закликавши прийняти відповідний закон і посилити контроль. Він також закликав китайців економити їжу.