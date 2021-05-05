Альтернативне джерело білка: в ЄС схвалили сушених борошняних черв'яків як продукт харчування

"Сушені Жовті борошняні черв'ячки найближчим часом можуть потрапити на полиці супермаркетів і в ресторани по всій Європі. 27 країн Європейського Союзу схвалили пропозицію вивести на ринок личинки хрущака мучного в якості "нового продукту харчування", - йдеться в повідомленні.

Рішення представників країн ЄС було прийнято після того, як Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) опублікувало наукове дослідження про безпеку вживання в їжу борошняних черв'яків. У документі зазначається, що їх можна їсти в цілому вигляді або перемеленими в порошок. Ці черв'яки є багатою білком закускою і можуть бути складовим інгредієнтом інших продуктів.

Єдине застереження при вживанні борошняних черв'яків - можливість алергічної реакції у людей, у яких є схильність до алергії на ракоподібних і пилових кліщів.

Очікується, що в найближчі тижні буде ухвалена постанова Євросоюзу про використання в їжу сухих жовтих черв'яків.