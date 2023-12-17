RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Альтернативы мобилизации нет. Буданов назвал причину

Фото: начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

По состоянию на сегодня в Силах обороны Украины более миллиона бойцов. Без мобилизации ни один рекрутинг не покроет этих потребностей.

Об этом заявил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на дискуссионную панель "2024: вызовы и перспективы".

Буданов пояснил, что всех, кто хотел или был готов воевать, полномасштабное вторжение Российской Федерации или уже застало в различных подразделениях Сил обороны, или они пришли в ВСУ в первые полгода.

По объективным причинам, по словам главы разведки, из тех людей в рядах Сил обороны сейчас осталось немного.

"Это факт, это надо понимать и признавать. При таких объемах без мобилизации ни один рекрутинг не покроет наших потребностей. Это подобная проблема, как с боеприпасами, потому что объемы огромные. Совокупно Силы обороны Украины сейчас составляют (назову немного условное количество, потому что мы подошли к гостайне) миллион сто тысяч человек. Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может. Исключительно мобилизация", - отметил глава ГУР.

Однако он добавил, что в контексте мобилизации возникает и другой вопрос - мотивация.

"Сколько бы людей принудительно или непринудительно, какими-то хитростями или согласно нормам законодательства мы бы не мобилизовали, КПД (коэффициент полезного действия, - ред.) будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время, это также надо признавать откровенно. Поэтому даже мысли нельзя допускать, что без мобилизации можно обойтись. Нельзя", - подчеркнул Буданов.

Он пояснил, что сейчас в Украине нет столько людей, желающих делать что-либо, а тем более идти воевать.

"А это же текущее. Будут потери, и это количество надо держать постоянно", - отметил он.

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, ранее Минобороны Украины запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предусматривает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где хочет служить. В целом процесс схож с трудоустройством.

Также в Министерстве обороны объясняли, как будут формировать зарплату для военных, рекрутируемых в ВСУ. Минобороны подписало контракт с компаниями Robota.ua, Work.ua и Lobby X для рекрутинга.

Больше о том, что предполагает утвержденная концепция Минобороны – читайте по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныКирилл БудановВойна России против УкраиныМобилизация в Украине