Альперін вийшов із СІЗО

Одеський підприємець Вадим Альперін, якого нещодавно арештував Вищий антикорупційний суд України, вийшов зі Слідчого ізолятора. Як передає РБК-Україна, про це сам Альперін написав у Facebook.

Зазначимо, що Альперіну для виходу з СІЗО було визначено суму грошової застави - 70 мільйонів гривень.

"З першим снігом, Києве! Вдихнути на повні груди морозне повітря свободи особливо приємно", - написав він.

Нагадаємо, що одеського контрабандиста Вадима Альперіна затримали 26 листопада, коли він прийшов на допит до САП. За добу до цього НАБУ провело спецоперацію на митниці, за результатами якої було затримано десять осіб, в тому числі заступник голови Київської митниці.

Дії Альперіна кваліфікували за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовими повноваженнями) КК України.

Додамо, що до цього президент України Володимир Зеленський назвав Альперіна одним з хрещених батьків української контрабанди та обіцяв винагороду тим, хто доможе знайти контрабандиста.