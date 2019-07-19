В Альпах при катастрофі літака загинули три людини

В горах Альпах

Нагадаємо, у Німеччині недалеко від аеродрому в Гессені в комуні Egelsbach розбився легкий літак, на борту якого знаходилася російський підприємець Наталія Філєва. Повідомляється, що в результаті катастрофи загинули три людини, у тому числі і Філєва. Після падіння літак практично повністю згорів.

РБК-Україна писало, що літак Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines розбився 10 березня через кілька хвилин після вильоту зі столиці Ефіопії. Всі 157 осіб на борту загинули. Пізніше експерти назвали причину катастрофи Boeing в Ефіопії. Зокрема, вони прийшли до висновку, що причиною стала помилка в роботі системи автоматичного коректування положення літака в повітрі.