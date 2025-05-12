Алонсо возглавил "Реал": известна дата дебюта

Мадридский "Реал" утвердил на посту главного тренера Хаби Алонсо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Х инсайдера Фабрицио Романо.
По имеющейся информации соглашение рассчитано до 2028 года, и уже согласованы не только условия контракта, но и тренерский штаб.
Дебют Алонсо на тренерском мостике "бланкос" ожидается на Клубном чемпионате мира под эгидой ФИФА.
"Реал" готовится торжественно попрощаться с Анчелотти, который завершит свою каденцию по окончании текущего сезона. После этого в клубе официально начнется новая эпоха - под руководством легенды клуба Хаби Алонсо.
Новый наставник возглавит "Реал" в период кризиса после ряда триумфальных сезонов.
В кампании-2024/25 столичный клуб провалился почти во всех соревнованиях, где принимал участие. Причем на внутренней арене отдал все трофеи принципиальному сопернику - "Барселоне".
"Реал" проиграл Суперкубок Испании с разгромом в финале от "Барсы" - 2:5. В финале Кубка страны мадридцы также уступили каталонцам - 2:3. В чемпионате - дважды потерпели поражения в Эль-Класико - 0:4 и 3:4.
В Лиге чемпионов подопечные Карло Анчелотти вылетели в четвертьфинале, без шансов сложив полномочия обладателя трофея в противостоянии с лондонским "Арсеналом" - 0:3 и 1:2.
Единственным трофеем "Реала" стал возрожденный Межконтинентальный кубок, значение которого очень снизилось на фоне созданного Клубного чемпионата мира.
До официального дебюта Алонсо на клубном ЧМ руководство "Реала" планирует усилить состав команды.
В частности, по информации El Chiringuito TV, до поездки в США мадридцы планируют купить левого и центрального защитников, а также окончательно завершить переход защитника сборной Англии Трента Александера-Арнольда из "Ливерпуля".
43-летний бывший футболист, ныне - тренер.
Уроженец Страны Басков, где и начинал заниматься футболом. Через молодежный "Антигуоко" попал в состав "Реал Сосьедада", где отыграл первые четыре года профессиональной карьеры (2000-2004).
В августе 2004-го перебрался в английский "Ливерпуль" и провел за мерсисайдский клуб пять лет. В 2009-м вернулся в Испанию - в мадридский "Реал", став частью трансферной компании "сливочных" по привлечению в Мадрид звездных исполнителей. После пяти сезонов в составе "галактикос", переехал в Германию. Там выступал в 2014-2017 годах за мюнхенскую "Баварию", где и завершил карьеру игрока.
В составе "Ливерпуля" и "Реала" дважды побеждал в Лиге чемпионов. Выигрывал национальные титулы в Испании, Англии и Германии.
За сборную Испании провел 114 матчей и забил 16 голов. Чемпион мира 2010 года, и победитель Евро 2008 и 2012 годов.
Тренерскую карьеру начал в 2018-м, став тренером юношеской команды "Реала" U-14 и проработал там один сезон. В июне 2019 года он возглавил резервную команду клуба "Реал Сосьедад".
В октябре 2022-го Алонсо был назначен главным тренером леверкузенского "Байера". За два года привел "фармацевтов" к золотому дублю в Германии, в частности выиграл с ними первый чемпионский титул в истории клуба. На евроарене - пробился с командой в финал Лиги Европы-2023/24.