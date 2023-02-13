Без алмазов и "Росатома": Польша недовольна 10-м пакетом санкций ЕС против России

"Это ниже наших ожиданий", - отметил посол Польши в ЕС Анджей Садось журналисту RMF FM в Брюсселе.

И добавил: пакет не содержит санкций против "Росатома", что было главным постулатом Украины, поддерживаемым Варшавой.

Кроме того, не было санкций за принудительное усыновление украинских детей, отмечает польский посол. Также нет главного польского постулата, то есть исключения "Газпрома" из системы UER, выдающей сертификаты на низкие выбросы CO2.

Запрета на импорт российских алмазов тоже нет, что непонятно для Польши после первоначальных положительных заявлений Бельгии, оказавшей наибольшее сопротивление в этом вопросе. По словам одного из дипломатов, Бельгии не удалось убедить страны G7 в том, что это должны быть общие санкции, а не только ЕС.

Еврокомиссия, однако, предложила санкции против четырех российских банков и запрет на импорт российского каучука, чего также добивалась Польша. Пакет предусматривает и дополнительные запреты на экспорт электронных компонентов, используемых Россией в производстве оружия.

"Новые запреты на торговлю должны стоить России 10 млрд евро, но, как сообщил один из дипломатов, это рассчитано в ценах 2021 года, которые сильно завышены", - подчеркнуло издание.

RMF FM напоминает, что предыдущий проект Европейская комиссия представила странам ЕС на выходных. Сегодня, 13 февраля, согласно выводам экспертов издания, страны ЕС получат таможенные коды для каждого из подпадающих под санкции товаров, а в среду ЕК должен представить законодательный проект санкций.