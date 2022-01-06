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В Алмати триває зачистка: чутно постріли та вибухи, мітингарі штурмують телевежу

Автор: Дмитро Левицький

В Алмати силовики розпочали зачистку від протестувальників площі Республіки. Водночас є інформація про те, що мітингарі штурмують телевежу Кок-Тобе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Orda та NUR.KZ.

Як повідомляють очевидці, з площі Республіки в Алмати лунають постріли. Однак зараз у місті сильний туман, тому погано видно, що насправді відбувається на площі.

Крім того, надходить поки непідтверджена інформація про те, що протестувальники пішли штурмом на міську телевежу. Звідти також лунають постріли та чутно вибухи.

Кореспондент російського агентства "Sputnik Казахстан" розповів, що з боку площі Республіки біжать групи людей, деякі з них поранені.

Нагадаємо, вчора в Алмати на фоні масових протестів почалася антитерористична операція.

Як писало РБК-Україна, силовики в Алмати застосували летальну зброю проти протестувальників.

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