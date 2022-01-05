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У всьому Казахстані відключили інтернет. Сайти ЗМІ не працюють

Автор: Анастасія Рокитна

В Казахстані на тлі масових протестів відключили провідний інтернет і голосовий зв'язок. Мобільний інтернет теж не працює.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Vласть".

Інтернет-провайдер Казахтелеком відключив інтернет у всій країні.

Зазначимо, що сайти низки держорганів Казахстану не доступні з-за кордону на тлі акцій протесту в країні.

У Казахстані інтернет упав до нуля.

Телеканал КТК призупинив своє мовлення, повідомив шеф-редактор дирекції інформаційних програм КТК Олексій Риблов.

"Нам надійшов сигнал від охорони, що будівля буде знеструмлена, відповідно нам потрібно евакуюватися, інакше ми не зможемо вийти. Керівництвом було прийнято рішення про евакуацію співробітників телеканалу. Після того, як усі залишили будівлю, телецентр був знеструмлений і перервано мовлення телеканалу", – повідомив Олексій Риблов.

Нагадаємо, у місті Нур-Султан (столиця Казахстану) запроваджено режим надзвичайного стану. Він діятиме з 5 по 19 січня.

Зазначимо, в Алмати мітингувальники намагались прорватися на територію резиденції президента. Їх кілька тисяч.

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КазахстанАлматы