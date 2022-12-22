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Топором руку ломал ночью. Оккупант рассказал, как пытался уехать с линии фронта, - ГУР

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Четверг 22 декабря 2022 19:22
Топором руку ломал ночью. Оккупант рассказал, как пытался уехать с линии фронта, - ГУР Фото: оккупант рассказал, как пытался уехать с линии фронта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Военнослужащий России в радиоперехвате рассказал жене о неудачной попытке перелома руки топором, чтобы избежать ранения, или гибели в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главного управления разведки МО Украины.

"Ты даже не представляешь. Я не знаю уже, сегодня руку ломал себе ночью. Ломал руку и думал, что может меня это хоть вывезут. Я два раза этим обухом топора по ней ударил, потом час ничего не мог делать вообще. А потом утром смотрю – все работает. Оказался сильный ушиб. Я уже и не знаю, что мне делать", - говорится в радиоперехвате.

Ранее в перехвате ГУР говорилось, что российские солдаты с седьмой роты сдали свое оружие офицерам и пошли пешком из Украины в РФ.

Также ранее стало известно, что россияне жалуются на фейковые пропагандистские новости о войне против Украины.

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