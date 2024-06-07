RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Алькарас выиграл у Зиннера четырехчасовой полуфинал French Open

Фото: Карлос Алькарас впервые пробился в финал "Гренд Слэма" (x.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорцив

Испанец Карлос Алькарас обыграл итальянского теннисиста Янника Зиннера в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 1/2 финала, мужчины

Алькарас – Зиннер – 3:2 (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3)

 

Итальянец начал сверхмощно, взяв четыре гейма со старта. Испанский теннисист попытался вернуться в игру, взяв подачу Зиннера в шестом гейме. Однако тот сразу же ответил взаимностью и спокойно завершил сет.

Свой подход Зиннер попытался реализовать и во второй партии. В этот раз он взял два очка в дебюте, но Алькарас нашел противодействие натиску оппонента. Испанец сумел выиграть пять геймов подряд и после небольшой паузы закрыл сет в собственную пользу.

Наконец третью партию соперники начали на равных. Ключевыми стали четвертый и шестой геймы. Именно тогда Зиннер взял подачи Алькараса и получил стратегическое преимущество. Ее итальянский теннисист сумел реализовать и снова вырвался вперед в счете.

Самым конкурентным стал четвертый сет. Испанец с итальянцем упорно шли нога в ногу, сосредоточившись на своих подачах. Казалось, что тай-брейк будет неизбежен. Тем более неожиданным стал рывок Алькараса, который в десятом гейме неожиданно взял подачу Зиннера и перевел матч в пятую партию.

По-хазяйски испанский теннисист начал и решающий сет. С брейком он быстро оторвался в счете (3:0). Итальянец пытался сопротивляться до последнего, но уже в девятом гейме Алькарас вышел подавать на поединок. И с третьей попытки реализовал матчбол.

К слову, ранее Костюк в дуэте с румынкой Русе проиграла полуфинал парного разряда French Open.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис