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Алькарас обыграл Джоковича и второй раз подряд выиграл Уимблдон

Лондон, Воскресенье 14 июля 2024 18:39
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Алькарас обыграл Джоковича и второй раз подряд выиграл Уимблдон Фото: Карлос Алькарас разобрался с ветераном в трех сетах (x.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорцив

Испанский теннисист Карлос Алькарас одолел серба Новака Джоковича в финале Уимблдонского турнира 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2024, финал, мужчины

Алькарас – Джокович – 3:0 (6:2, 6:2, 7:6)

Пиренеец со старта заявил претензии на трофей. В первом же гейме он навязал балканцу конкуренцию на подаче того и с пятой попытки оформил брейк. Затем Алькарас продолжил доминировать на корте и довольно быстро оказался на пороге завершения сета (5:1).

Джокович еще немного посопротивлялся, но продвинуться дальше двух пунктов так и не сумел. В конце концов испанский теннисист с двумя брейками хладнокровно закрыл партию на собственной подаче. В восьмом гейме он реализовал сетбол со второго раза.

По схожему сценарию промелькнул и второй сет. Алькарас снова начал со взятой подачи серба. Далее сосредоточился на собственных подачах. В седьмом гейме пиренеец прибавил обороты и отобрал на подаче Джоковича еще одно очко. А затем мгновенно завершил партию на собственной.

Максимум интриги было в третьем сете. И Алькарас, и Джокович пытались сопротивляться в каждом розыгрыше. Показательным в этом отношении стал третий гейм, в котором 5 раз счет был равным, а продолжительность превысила 10 минут. Впрочем, завершилась партия драмой.

В девятом гейме испанец максимально воспользовался ошибками сербского теннисиста и вышел подавать на матч. Казалось, все идет по плану. Алькарас повел 40:0, но затем начал торопиться и позволил балканцу приблизиться, а затем и оформить брейк. Дошло и до тай-брейка, где Алькарас все же взял верх и защитил титул.

К слову, накануне Крейчикова обыграла Паолини в женском финале Уимблдона-2024.

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Теннис Новак Джокович Уимблдон
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