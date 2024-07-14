ua en ru
Нд, 14 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Алькарас переграв Джоковіча та вдруге поспіль виграв Вімблдон

Лондон, Неділя 14 липня 2024 18:39
UA EN RU
Алькарас переграв Джоковіча та вдруге поспіль виграв Вімблдон Фото: Карлос Алькарас розібрався з ветераном у трьох сетах (x.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорців

Іспанський тенісист Карлос Алькарас здолав серба Новака Джоковіча у фіналі Вімблдонського турніру 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2024, фінал, чоловіки

Алькарас – Джоковіч – 3:0 (6:2, 6:2, 7:6)

Піренеєць зі старту заявив претензії на трофей. У першому ж геймі він нав'язав балканцю конкуренцію на подачі того та з п'ятої спроби таки оформив брейк. Далі Алькарас продовжив домінувати на корті та доволі швидко опинився на порозі завершення сету (5:1).

Джоковіч ще трохи поопирався, але просунутися далі двох пунктів так і не зумів. Зрештою, іспанський тенісист із двома брейками холоднокровно закрив партію на власній подачі. У восьмому геймі він реалізував сетбол із другого разу.

За схожим сценарієм промайнув і другий сет. Алькарас знову розпочав зі взятої подачі серба. Далі ж зосередився на власних подачах. У сьомому геймі піренеєць додав обертів і відібрав на подачі Джоковіча ще одне очко. А потім миттєво завершив партію на власній.

Максимум інтриги було в третьому сеті. І Алькарас, і Джоковіч намагалися чинити опір у кожному розіграші. Показовим у цьому плані став третій гейм, у якому 5 разів рахунок був рівним, а тривалість перевищила 10 хвилин. Утім, завершилася партія драмою.

У дев'ятому геймі іспанець максимально скористався помилками сербського тенісиста і вийшов подавати на матч. Здавалося, що все йде за планом. Алькарас повів 40:0, але потім почав поспішати та дозволив балканцю наблизитися, а потім і оформити брейк. Дійшло і до тай-брейк, де Алькарас таки взяв гору та захистив титул.

До слова, напередодні Крейчікова переграла Паоліні в жіночому фіналі Вімблдона-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Новак Джокович Уимблдон
NEWS
Чи вплине замах на Трампа на його рейтинги: думка політолога
Чи вплине замах на Трампа на його рейтинги: думка політолога
DAILY
Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США