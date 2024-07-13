Крейчикова выиграла Уимблдон-2024 в финале с Паолини
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова одолела итальянку Ясмине Паолини в финале Уимблдонского турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Уимблдон-2024, финал, женщины
Крейчикова – Паолини – 2:1 (6:2, 2:6, 6:4)
Чешка классно стартовала, легко поведя с брейком 2:0. Паолини попыталась перехватить инициативу, но двумя возможностями взять подачу соперницы не воспользовалась. Крейчикова же в пятом гейме оформила еще один брейк и за 36 минут завершила сет.
Вторая партия продолжалась столько же. Только теперь мощный дебют выдала итальянская теннисистка. Паолини с набранным на подаче оппонетки очком повела 3:0. Она предоставила Крейчиковой возможность размочить счет, но в восьмом гейме записала в актив второй брейк и закрыла сет.
В решающей партии обе теннисистки играли осторожно. Прежде всего, они сосредоточились на собственных подачах, поэтому в определенный момент стало казаться, что тай-брейка не избежать. Однако в седьмом гейме Крейчикова поймала итальянку на ошибке и взяла ее подачу. Довела же матч до победы чешская теннисистка на собственных подачах.
Итак, Крейчикова впервые в карьере триумфовала на Уимблдоне. В то же время, на турнирах серии "Грэнд Слэм" эта победа стала для 28-летней чешки второй после French Open-2021. Успех на травяном мэйджоре обеспечит победительнице подъем в рейтинге WTA на два десятка позиций вверх.
К слову, ранее подсчитали заработок Свитолиной и других украинцев на Уимблдоне-2024.
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