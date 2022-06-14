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"Нова пошта" відновлює доставку з AliExpress: названа дата

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Україна, Вівторок 14 червня 2022 11:38
"Нова пошта" відновлює доставку з AliExpress: названа дата Фото: доставка з AliExpress через Нову пошту працюватиме з 15 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Український оператор поштового зв'язку, компанія "Нова пошта" відновляє доставку з онлайн-магазину AliЕxpress. Замовляти товари з онлайн-магазину напряму в Україну можна з 15 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначається в повідомленні, при замовленні потрібно вказати опцію AliExpress Standard Shipping та на карті обрати найближче працююче відділення/поштомат "Нової пошти".

За даними прес-служби, до початку війни, AliExpress очолював ТОП найулюбленіших закордонних інтернет-магазинів українців. У середньому за день клієнти Нової пошти замовляли близько 2,6 тон товарів із AliExpress.

Нагадаємо, раніше "Нова пошта" знизила ціни на великі посилки з особистими речами біженцям до Європи.

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