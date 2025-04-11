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Алиев: войну в Украине завершит капитуляция одной из сторон, а не временное перемирие

Фото: Ильхам Алиев, президент Азербайджана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В реальном мире войны завершаются только после подписания акта капитуляции одной из сторон. "Режим тишины" необходим лишь для того, чтобы "перегруппироваться, мобилизоваться и начать все заново".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Азербайджана Ильхам Алиев, которого цитирует Central Asia Media.

"Я лично, будучи реалистом, не вижу в обозримом будущем никаких перспектив мира между Украиной и Россией", - заявил Алиев во время выступления на международном форуме "К новому миропорядку".

Он напомнил, что страна-террорист Россия объявила временно оккупированные территории "своими" и не планирует отступать от этой позиции. Киев и весь мир считает эти территории частью Украины и также не готов жертвовать ими.

"К сожалению, войны заканчиваются, когда подписывается окончательный акт капитуляции", - добавил он.

Алиев отметил, что его страна, в вопросе войны между Россией и Украиной, всегда была на стороне Киева, поскольку Азербайджан также в свое время пострадал от оккупации и нарушения территориальной целостности.

"Как руководитель страны, которая пережила две горячие войны и период между ними, могу вам сказать, что прекращение огня никогда не останавливает войну. Никогда. Война не прекращалась и в нашем случае. Это просто временное облегчение для стран, чтобы перегруппироваться, мобилизоваться и начать все заново", - пояснил он.

 

 

 

Вопрос о перемирии между Украиной и РФ

В марте Киев поддержал предложение Вашингтона о полном прекращении огня с Россией на 30 дней. Кремль, в свою очередь, начал выдвигать ряд условий для этого. Недавно же заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков назвал предложение США о 30-дневном перемирии "неприемлемым".

По словам главы МИД Андрея Сибиги, через месяц после предложения Вашингтона, Россия запустила против Украины:

  • 70 ракет различных типов;
  • более 2,2 тысячи беспилотников типа Shahed;
  • более 6 тысяч управляемых авиационных бомб (КАБов).

В частности министр призвал усилить давление на Россию.

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