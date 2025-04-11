Алиев: войну в Украине завершит капитуляция одной из сторон, а не временное перемирие

"Я лично, будучи реалистом, не вижу в обозримом будущем никаких перспектив мира между Украиной и Россией", - заявил Алиев во время выступления на международном форуме "К новому миропорядку".

Он напомнил, что страна-террорист Россия объявила временно оккупированные территории "своими" и не планирует отступать от этой позиции. Киев и весь мир считает эти территории частью Украины и также не готов жертвовать ими.

"К сожалению, войны заканчиваются, когда подписывается окончательный акт капитуляции", - добавил он.

Алиев отметил, что его страна, в вопросе войны между Россией и Украиной, всегда была на стороне Киева, поскольку Азербайджан также в свое время пострадал от оккупации и нарушения территориальной целостности.

"Как руководитель страны, которая пережила две горячие войны и период между ними, могу вам сказать, что прекращение огня никогда не останавливает войну. Никогда. Война не прекращалась и в нашем случае. Это просто временное облегчение для стран, чтобы перегруппироваться, мобилизоваться и начать все заново", - пояснил он.