RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Алиев "поджог" россиян: принял в подарок шевроны ВСУ и сказал "продолжайте так же"

Фото: Ильхам Алиев (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили шевроны ВСУ, после чего он поблагодарил и сказал продолжать действовать дальше. Это в свою очередь, вызвало истерику у россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Олены Курбановой.

В частности, в соцсетях разошлось видео, на котором украинская журналистка Олена Курбанова передает президенту Азербайджана шевроны подразделений ВСУ.

"Самое ценное, шевроны наших защитников. Потому что наша армия - это единственная гарантия безопасности для Украины", - добавила Курбанова при передаче подарка.

Алиев тем временем принял его и высказал слова благодарности.

"Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же", - сказано президент Азербайджана.

На это отреагировали наиболее заметные фигуры Z-прогаганды, а некоторые даже вспомнили Алиеву, что он якобы "не ответил" за сбитие российского вертолета в Армении.

 Фото: посты пропандистов РФ о случившемся (скриншоти)

 

Алиев подсказал Украине путь к восстановлению

Напомним, вчера у президента Азербайджана спросили, что он посоветовал бы украинцам как лидер нации, которая спустя три десятка лет смогла восстановить территориальную целостность.

В ответ он сказал, что никогда не нужно соглашаться на оккупацию и никогда не сдаваться.

"Думаю, что это созвучно и чаяниям украинского народа. Никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы", - сказал Алиев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ильхам АлиевАзербайджанВойна в Украине