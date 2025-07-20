Алиев "поджог" россиян: принял в подарок шевроны ВСУ и сказал "продолжайте так же"

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили шевроны ВСУ, после чего он поблагодарил и сказал продолжать действовать дальше. Это в свою очередь, вызвало истерику у россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Олены Курбановой.
В частности, в соцсетях разошлось видео, на котором украинская журналистка Олена Курбанова передает президенту Азербайджана шевроны подразделений ВСУ.
"Самое ценное, шевроны наших защитников. Потому что наша армия - это единственная гарантия безопасности для Украины", - добавила Курбанова при передаче подарка.
Алиев тем временем принял его и высказал слова благодарности.
"Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же", - сказано президент Азербайджана.
На это отреагировали наиболее заметные фигуры Z-прогаганды, а некоторые даже вспомнили Алиеву, что он якобы "не ответил" за сбитие российского вертолета в Армении.
Напомним, вчера у президента Азербайджана спросили, что он посоветовал бы украинцам как лидер нации, которая спустя три десятка лет смогла восстановить территориальную целостность.
В ответ он сказал, что никогда не нужно соглашаться на оккупацию и никогда не сдаваться.
"Думаю, что это созвучно и чаяниям украинского народа. Никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы", - сказал Алиев.
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