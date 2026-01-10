"Альфа" СБУ за четыре года уничтожила техники россиян на более 5 млрд долларов

Отмечается, что за четыре месяца подряд "Альфа" входит в ТОП лидеров Сил безопасности и обороны по количеству российской техники и солдат, уничтоженных дронами. В соответствующем рейтинге спецназовцы Службы безопасности неизменно занимают второе место.

В общем спецназовцы СБУ уничтожили военной техники противника на сумму более 5,5 млрд долларов. И речь только о подтвержденных попаданиях.

В частности, каждый шестой российский танк, пораженный украинскими защитниками на фронте, - это результат работы именно "Альфы". На их счету уже более 1800 уничтоженных танков.

Кроме линии фронта, спецподразделение СБУ эффективно применяет дальнобойные дроны для поражения вражеских объектов в глубоком тылу - военных аэродромов, складов и НПЗ.