"Альфа" СБУ за четыре года уничтожила техники россиян на более 5 млрд долларов

Фото: "Альфа" СБУ за четыре года уничтожила техники россиян на более 5 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Центр специальных операций "Альфа" СБУ с начала полномасштабного вторжения России в Украину уничтожил военной техники врага на более 5,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что за четыре месяца подряд "Альфа" входит в ТОП лидеров Сил безопасности и обороны по количеству российской техники и солдат, уничтоженных дронами. В соответствующем рейтинге спецназовцы Службы безопасности неизменно занимают второе место.

В общем спецназовцы СБУ уничтожили военной техники противника на сумму более 5,5 млрд долларов. И речь только о подтвержденных попаданиях.

В частности, каждый шестой российский танк, пораженный украинскими защитниками на фронте, - это результат работы именно "Альфы". На их счету уже более 1800 уничтоженных танков.

Кроме линии фронта, спецподразделение СБУ эффективно применяет дальнобойные дроны для поражения вражеских объектов в глубоком тылу - военных аэродромов, складов и НПЗ.

 

Напомним, Центр специальных операций "Альфа" СБУ объявил отбор в команду противовоздушной обороны.

Спецназовцы "Альфы" уже имеют высокий уровень опыта в защите украинского неба и готовы передать его другим.

Предусматриваются следующие задачи:

  • работа с современными системами противовоздушной обороны;
  • мониторинг воздушной ситуации и перехват целей;
  • фиксация результатов и анализ эффективности действий.

СБУ предлагает:

  • контракт или мобилизацию;
  • лучшую подготовку и современное снаряжение;
  • службу в подразделении с боевым опытом.

Для того, чтобы участвовать в отборе, необходимо заполнить анкету по ссылке. Также больше об отборе можно узнать по номеру 4444.

Служба безопасности УкраиныВойна в Украине