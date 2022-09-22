Середняк Формулы-1 продлил контракт с молодым пилотом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни .

Японский пилот продолжит выступления в Формуле-1. Грядущий сезон станет для него третьим за рулем "Альфа Таури".

Цунода оказался в юниорской программе "Ред Булла" (сестринской команде конюшни из Фаэнцы – ред.) в 2019 году по протекции "Хонды". После выступлений в Формуле-3 и Формуле-2, где суммарно собрал 10 подиумов, он получил шанс дебютировать в Королевских автогонках в сезоне-2021.

В дебютном чемпионате японец набрал 32 очка. Лучший финиш – 4-е место на Гран-при Абу-Даби. В свою очередь в нынешнем сезоне Цунода оформил 11 пунктов, а лучше всего пока финишировал в Имоле – на 7-й строчке.

Теперь в Формуле-1 на грядущий сезон осталось всего 4 вакансии. До сих пор не объявили имена вторых пилотов "Альпин", "Альфа Ромео", "Уильямс" и "Хаас". Тем временем "Альфа Таури" на сезон-2023 может заменить Пьера Гасли Ником де Вризом.