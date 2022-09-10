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СБУ викрила двох колаборантів зі звільненого сьогодні Куп’янська

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Харків, Субота 10 вересня 2022 13:28
СБУ викрила двох колаборантів зі звільненого сьогодні Куп’янська Фото:СБУ викрила двох колаборантів Куп’янська (instagram com securityservice_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ викрила двох колаборантів у нещодавно звільненому Куп’янську Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"СБУ повідомила про підозру двом громадянам, які погодилися на співпрацю з РФ і добровільно обійняли посади при окупаційній так званій "тимчасовій військовій адміністрації Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Так, 55-річний місцевий мешканець перейшов на бік ворога невдовзі після захоплення Куп’янська російськими окупаційними військами.

"Він добровільно обійняв посаду керівника ДП "Куп’янське лісове господарство" і пропонував іншим працювати у створеному загарбниками лісгоспі", - розповіли в СБУ.

47-річна місцева жителька також добровільно перейшла на бік ворога і погодилась на посаду головного бухгалтера згаданого держпідприємства.

Наразі обоє зловмисників переховуються на тимчасово окупованій території України, прикриваючись військами РФ, які тікають із займаних раніше позицій.

Їм заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ зайшли до Куп'янська Харківської області та встановили прапор України.

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