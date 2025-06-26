Аллергия на солнце - миф или реальная угроза для организма? Это должны знать все!

Солнце дарит тепло и настроение, но для некоторых людей оно может стать причиной неприятных реакций. Под воздействием ультрафиолета у чувствительных людей может развиваться фотодерматит - аллергия на солнце, которая проявляется сыпью, зудом и даже отеками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дианы Протоковило.
По словам медика, само солнце не является аллергеном. А аллергия - это собственно чрезмерная реакция иммунной системы на определенный аллерген у лиц, имеющих генетическую предрасположенность.
Расстройства фоточувствительности кожи - это состояния, при которых возникает аномальная кожная реакция после воздействия ультрафиолетового (УФ) излучения.
Проявляются они возникновением эритематозной зудящей сыпи, волдырей на коже после пребывания на солнце.
Различают следующие варианты расстройств фоточувствительности:
Специфически лечения "аллергии на солнце" не существует, поэтому стоит делать акцент на защиту от солнышка. Важно ежедневно использовать SPF-средства.
Деткам следует отдавать предпочтение физическим фильтрам в SPF-кремах - это оксид цинка и диоксид титана. Также следует позаботиться о защите от солнца путем одевания головного убора, тонкой одежды светлого цвета с длинным рукавом и избегать пребывания на солнце в пиковые часы с 11.00 до 16.00.
Используйте солнцезащитный крем (SPF)
Выбирайте SPF не менее 30, а для светлой кожи - SPF 50. Наносите за 15-30 мин до выхода на солнце, даже в облачную погоду.
Обновляйте каждые 2 часа, а также после купания или потоотделения.
Надевайте защитную одежду
Светлую, легкую, плотнотканую одежду (рубашки с длинным рукавом, шляпы с широкими полями). Специальная одежда с ультрафиолетовой защитой (UPF) еще более эффективна.
Избегайте солнца в пиковые часы
Самое опасное солнце - с 10:00 до 16:00. В это время лучше быть в тени или в помещении.
Носите солнцезащитные очки
Выбирайте модели с UV-фильтрами (100% защита от UVA и UVB). Защищают не только глаза, но и нежную кожу вокруг.
Защищайте детей особенно тщательно
Кожа детей тоньше и чувствительнее - больше рисков обгорания. Детям до 6 месяцев не рекомендуется пребывание на прямом солнце вообще.
Поддерживайте кожу изнутри
Пейте много воды, ешьте продукты, богатые антиоксидантами (ягоды, помидоры, морковь, зелень). Это поможет уменьшить окислительный стресс от УФ-лучей.
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