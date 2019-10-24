"Олександрія" втримала нічию з "Сент-Етьєном" в матчі Ліги Європи

"Олександрія" втримала нічию в третьому турі групового етапу Ліги Європи проти "Сент-Етьєна". Поєдинок на стадіоні "Жоффруа Гишар" в однойменному з французьким клубом місті завершився з рахунком 1:1.

Український клуб пропустив на 8 хвилині зустрічі - бразильський захисник Габріел Сілва потужно пробив у дальній кут воріт Паньківа. Але вже нехай 6 хвилин той самий Сілва не встиг зупинитися після передачі пасу і відправив м'яч у свої ж ворота.

У другому матчі групи "Гент" вдома поступався "Вольфсбургу" з рахунком 0:2, проте бельгійський клуб зумів зробити камбек зусиллями українського нападника Романа Яремчука, який забив на 41 і 90+3 хвилинах і допоміг тим самим вирвати команді нічию.

Таким чином, ситуація у турнірній таблиці не змінилась. "Вольфсбург" ділить перше місце з "Гентом" з 5 балами. "Олександрія" та "Сент-Етьєн" набрали по 2 очка.

Нагадаємо, раніше дебютанти груповій стадії "Олександрія" поступилися на виїзді "Вольфсбургу" (1:3), після чого добилися домашньої нічиєї з "Гентом" (1:1).