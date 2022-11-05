Но и в этом признании они соврали. Зеленский раскритиковал заявление Ирана

"К слову, сегодня появилось сообщение из Ирана от официальных представителей. Там решили признать, что поставляли дроны для российского террора. Но и в этом признании они соврали. Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по 10 штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Только за один вчерашний день было уничтожено 11 "Шахедов", - подчеркнул президент.

По его словам, Украина точно знает, что иранские инструкторы учили россиян пользоваться дронами-камикадзе, но власти Ирана об этом молчат.

"И если в Иране и дальше будут врать об очевидном, то это означает, что мир будет прилагать еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и то, чем Россия платит Ирану за такое сотрудничество. Не будет такого в современном мире, чтобы кто-то из террористов или их сообщников остался безнаказанным", - отметил Зеленский.