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Но и в этом признании они соврали. Зеленский раскритиковал заявление Ирана

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Заявление Ирана о том, что он передавал дроны России еще до начала полномасштабного вторжения в Украину в ограниченном количестве, является ложным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"К слову, сегодня появилось сообщение из Ирана от официальных представителей. Там решили признать, что поставляли дроны для российского террора. Но и в этом признании они соврали. Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по 10 штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Только за один вчерашний день было уничтожено 11 "Шахедов", - подчеркнул президент.

По его словам, Украина точно знает, что иранские инструкторы учили россиян пользоваться дронами-камикадзе, но власти Ирана об этом молчат.

"И если в Иране и дальше будут врать об очевидном, то это означает, что мир будет прилагать еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и то, чем Россия платит Ирану за такое сотрудничество. Не будет такого в современном мире, чтобы кто-то из террористов или их сообщников остался безнаказанным", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявлял, что его страна якобы передала России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине.

Позже в МИД Украины на фоне такого заявления Тегерана подчеркнули, что наша страна будет доверять только фактам.

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