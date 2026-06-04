Албанцы восстали против зятя Трампа из-за курорта на райском острове

Фонд Кушнера Affinity Partners планирует застроить два уникальных участка. Первый - необитаемый остров Сазан. Стоимость проекта там составляет 1,4 миллиарда долларов. Вторая локация расположена в Звернеце - это часть заповедного ландшафта, куда планируют вложить 4,7 миллиарда долларов.

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Джаред Кушнер работает над проектами вместе с женой и уже заявил, что курорт Sazan будет "очень высококлассным роскошным продуктом", который он хотел бы видеть как "идеальный курорт, на котором я хотел бы быть со своей семьей и друзьями".

Правительство Албании дало предварительное согласие в декабре 2024 года почти сразу после переизбрания Дональда Трампа на второй срок. Проекту предоставили специальный статус стратегического инвестора, что позволяет получать разрешения в ускоренном режиме.

Критики уверены в попытке подкупа влияния. Они считают, что албанская власть ищет благосклонности новой администрации США, а официальные лица эти упреки отрицают.

В то же время Кушнер продолжает искать средства для своего фонда у иностранных правительств. Большинство его капитала происходит из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

Последствия для экологии и протесты

Строительство курорта зятем Трампа угрожает дикой природе, ведь проекты хотят возвести в экологически охраняемых зонах. В январе 41 экологическая группа обратилась к правительству с требованием приостановить любые решения по строительству.

Протесты албанцев начались еще весной. Тогда на побережье появилась колючая проволока. В последние дни ситуация обострилась, и в сети появились видео, где частная охрана силой разгоняет демонстрантов. Власти уже арестовали одного из охранников и аннулировали лицензии двух охранных фирм.

Расследование антикоррупционной прокуратуры

Специальная прокуратура Албании сейчас изучает изменения в законы, внесенные в 2024 году. Эти правки упростили развитие туризма именно на охраняемых землях. Следователи проверяют, не были ли эти изменения сделаны специально под Кушнера.

Последствия расследования пока неизвестны. Однако оно может заблокировать строительство на неопределенный срок.

Позиция правительства Албании и застройщика

Премьер-министр Эди Рама заявил, что страна должна оставаться гостеприимной для крупных капиталов.

"Очень важно, чтобы мы оставались гостеприимными, справедливыми и ни при каких обстоятельствах не получали клейма страны, где инвесторов встречают враждебно. Нет никаких шансов, что инвестиции остановятся, пока я здесь", - заявил чиновник.

Представители застройщика также обещают соблюдать нормы. Ашер Абегсера, председатель Sazan Real Estate Development LLC, подчеркнул:

"Мы остаемся сосредоточенными на ответственном управлении, улучшении состояния окружающей среды, создании рабочих мест и создании долгосрочной ценности для местных общин. Мы уважаем текущие государственные и институциональные процессы".