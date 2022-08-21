В Албанії на військовому заводі затримали росіян та українця: що відомо

В Албанії троє осіб з паспортами громадян Росії та України намагалися проникнути на військовий завод. Під час їхнього затримання постраждали двоє солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , яке цитує албанське Міністерство оборони.

Порушники спробували потрапити на територію підприємства Gramsh, яке працює на оборонну промисловість Албанії.

Один із них - 24-річний громадянин РФ - намагався фотографувати військовий об'єкт Під час затримання він застосував проти охоронців заводу балончик із газом.

Двоє інших - росіянка віком 33 роки та 25-річний українець - також були спіймані неподалік. Тепер цих трьох осіб підозрюють у шпигунстві.

Що відомо про Gramsh

Як інформується на сайті Міноборони, нині завод надає виробничі послуги для військово-промислового комплексу.

Багато туристів відвідують Албанію під час літніх канікул. Проте, військовий об’єкт розташований на відстані понад 70 кілометрів від пляжів.