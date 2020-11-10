Албанія на три тижні вводить комендантську годину через COVID-19

Фото: Албанія посилює карантин (РБК-Україна)

У зв'язку з погіршенням ситуації з COVID-19 в Албанії на три тижні вводять комендантську годину. Заходи будуть діяти по всій країні.

Про це пише exit.al.

Повідомляється, що з 11 листопада всім громадянам заборонено покидати свої будинки з 22:00 до 06:00. Бари і ресторани також буде закрито з 22:00 до 06:00, за винятком доставки їжі. Також албанцям рекомендують працювати з дому.

Нові заходи набудуть чинності в середу і будуть діяти протягом 3 тижнів. Заступник міністра охорони здоров'я Міра Ракачоллі заявила, що заходи були вжиті у зв'язку з зростанням числа нових заражень. Вона додала, що школи закривати не будуть, оскільки вони не є осередками зараження.

Зазначимо, що в неділю в Албанії було зафіксовано новий добовий рекорд. Крім того, за останні п'ять тижнів з початку пандемії в Албанії було зареєстровано 44% від загального числа випадків захворювання і 30% смертей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина планує ввести розширений нічний комендантську годину через COVID-19.

Комендантську годину для боротьби з епідемією також ввела Португалія.