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Албания не пустила в свой порт танкер "теневого флота" РФ

11:07 05.09.2026 Сб
2 мин
В ГУР раскрыли интересные подробности
aimg Юлия Капитонова
Фото: Еще один танкер РФ не смог добраться до иностранного порта (Getty Images)

29 августа 2026 года Албания не разрешила нефтяному танкеру HANUMAN (IMO 9295048) зайти в порт Дуррес. Причиной стало то, что украинская разведка ранее отнесла судно к российскому "теневому флоту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР МОУ.

Следует отметить, что указанный танкер уже долгое время находится в поле зрения военной украинской разведки.

Еще в январе его внесли в базу данных портала War&Sanctions как активного участника российского "теневого флота".

"Решение Албании не допустить HANUMAN в свой порт - важное свидетельство международной санкционной солидарности", - подчеркнули в ГУР.

Такие суда используют рискованные и непрозрачные практики судоходства, позволяющие России обходить международные санкции и направлять доходы от экспорта нефти на финансирование войны против Украины.

По данным украинской разведки, масштабы работы HANUMAN значительные. С начала 2025 года танкер экспортировал не менее 452 тысяч тонн российского топлива. Судно осуществляло рейсы из Новороссийска в Турцию, Сенегал и ОАЭ, а также в район перегрузки вблизи итальянской Аугусты.

Логистическое сопровождение этих рейсов обеспечивала российская компания ООО "Альтопрае Марин" из Новороссийска. По данным ГУР, она основана и управляется одним из топ-менеджеров, связанных с подсанкционным российским олигархом Геннадием Тимченко, которого называют близким соратником Владимира Путина.

"Альтопрае Марин" также фигурирует в обслуживании других танкеров российского теневого флота, в частности EVENTIN (IMO 9308065) и CORDELIA MOON (нынешнее название - WALRUS, IMO 9297888). Оба судна находятся под международными санкциями и были связаны с инцидентами, представлявшими угрозу экологической безопасности.

Кроме того, российская компания, по данным украинской разведки, вовлечена в операции судов, принадлежащих ООО "Роузвуд Шиппинг" Оксаны Марченко - жены Виктора Медведчука.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как российский диктатор Владимир Путин начал угрожать Западуи з-за российских судов.

Напомним, что в июле 2026 года ЕС добавил еще 41 судно к ограничениям против "теневого флота".

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