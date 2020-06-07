В Албанії погодили останню реформу на шляху до ЄС

Спроби албанських політиків досягти консенсусу тривали з січня
Політичні партії Албанії досягли згоди щодо виборчої реформи, яка є ключовою умовою для початку перемовин про приєднання країни до Європейського союзу. Домовленість вже привітали представники ЄС.
Про це повідомляє агентство Associated Press.
Йдеться про електронну ідентифікацію виборців, деполітизацію органів, які займаються організацією виборів, та низку інших процедурних питань відповідно до рекомендацій ОБСЄ.
Як пише АР, посткомуністичні вибори в Албанії постійно відзначалися порушеннями, такими як підкуп голосів або маніпулювання підрахунком голосів виборців.
Зазначимо, що спроби досягти консенсусу тривали з січня.
Домовленість албанських політиків привітали високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель та єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.
"Ми вітаємо партії з політичними домовленостями щодо виборчої реформи… Це стосується ключової умови для початку перемовин про вступ до ЄС, як зазначено у березневих висновках Ради міністрів. Рішення просуває Албанію на крок вперед до європейського майбутнього", - йдеться у заяві представників ЄС.
Нагадаємо, 2 березня Єврокомісія підтвердила рекомендацію про початок переговорів про вступ у Європейський союз Албанії та Північної Македонії.
До цього переговори заблокував президент Франції Еммануель Макрон.
Лідери 26 країн-членів Європейського союзу 27 березня ухвалили рішення про початок переговорів з прийому в блок Албанії та Північної Македонії.
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Автор: Надія Собенко