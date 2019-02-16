В Албанії під час протестів опозиції сталися сутички

Демонстранти вимагають відставки уряду і нові вибори

В Албании сторонники оппозиции пытались ворваться в здание правительства, акция сопровождалась столкновениями с полицией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что в Тиране на митинге против коррумпированного правительства произошли столкновения с полицией. Сторонники оппозиции прорвали полицейские кордоны в попытке ворваться в здание местного кабинета министров, сломали дверь, однако так и не проникли внутрь. Полиция остановила протестующих слезоточивым газом и водяными пушками.

Также сообщается, что машины скорой помощи забрали нескольких пострадавших. Сторонники оппозиции выступают за отставку правительства и досрочные выборы.

Фото: протесты в Тиране (twitter.com/antoniocakshiri)

Напомним, ранее во Франции вынесли приговоры 1800 участникам протестов "желтых жилетов".

До этого РБК-Украина писало, что во Франции полицейским разрешили стрелять на митингах резиновыми патронами. В частности, местный парламент отклонил требование запретить использование спецсредств, которые стреляют резиновыми пулями и снарядами, во время акций "желтых жилетов".