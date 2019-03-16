В Албанії проходить антиурядовий протест

Протестувальники звинувачують уряд у корупції

В субботу, 16 марта 2019, в Албании проходит акция протеста против правительства страны, которое обвиняют в коррупции и связях с организованной преступностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, несколько тысяч сторонников оппозиции, которую возглавляет правоцентристская демократическая партия, собрались сегодня перед офисом премьер-министра страны Эди Рамы и требуют его отставки.

Отмечается, что протестующие обвиняют правительство в коррупции и связях с организованной преступностью. Оппозиция отказывается от диалога с Рамой и требует создания временного правительства для подготовки досрочных выборов.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки и Евросоюз обратились к оппозиции с требованием воздержаться от использования силы или разжигание вражды в стране и начать переговоры.

Напомним, что в субботу, 16 марта, во Франции возобновились акции протеста движения "желтых жилетов". В Париже несколько сотен протестующих собрались рядом с Триумфальной аркой и на Елисейских полях, где демонстранты находятся в окружении полиции.

Также, в Париже правоохранители задержали по меньшей мере 64 "желтых жилетов", которые устроили стычки с полицией.