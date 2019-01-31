Аласанія прокоментував усунення від керівництва "UA: Суспільне"

Аласанія зазначив, що причина відсторонення йому не відома

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания прокомментировал свое отстранение от выполнения обязанностей председателя правления "Национальной общественной телерадиокомпании Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Зураба Аласании.

Он написал, что вопрос был проголосован таким составом: Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Вадим Миський, Владимир Яворивский, Тарас Аврахов, Алексей Панич, Вячеслав Козак, Виктор Таран, Сергей Таран, Наталья Скрипка, Игорь Хохич, Александр Павличенко. Трое проголосовали против, тогда как девять голосов - за.

"Наблюдательный Совет (на заседания которого мы пришли с годовым отчетом, но его не слушали) досрочно прекратил контракт председателя правления. В повестке дня вопроса не было. По представлению "с голоса". Козака и поправкой Барина - поставили на голосование, сделали голосование "закрытым и тайным" и проголосовали", - отметил Аласания.

Впрочем, Аласания отметил, что причины ему неизвестны, официального обоснования нет.

"Не то, что совсем неожиданно - пытались давно, да и в этот раз бюллетени были заготовлены заранее )- но так очевидно перед выборами... ну несколько неосторожно. Что дальше? - нарушены все процедуры; судебная борьба возможна и даже обязательна - после обнародования причин", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Аласания будет работать главой правления "UA: Суспільне" еще две недели.