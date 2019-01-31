Аласанія буде працювати головою НСТУ ще два тижні

У порядку денному НСТУ не було голосування за дострокове відсторонення Аласанії

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, с которым набсовет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно расторг контракт, будет работать председателем правления "UA: Суспільне" еще две недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "UA: Перший".

Сообщается, что инициатором голосования за досрочное отстранение был член наблюдательного совета по квоте парламентской фракции "Радикальная партия Олега Ляшко" Вячеслав Козак.

По словам секретаря наблюдательного совета НОТУ Вадима Миського, голосование было тайным, поэтому он не знает, кто голосовал "против".

В повестке дня заседания НОТУ не было голосования за досрочное отстранение Аласании.

Председатель наблюдательного совета НСТУ Татьяна Лебедева "Детектору Медиа" сообщила, что "наблюдательный совет будет готовить объявление досрочного конкурса на должность председателя правления "Суспільного". Для этого нужно создать комиссию, разработать условия конкурса, проголосовать за объявление конкурса".

Она отметила, что вопрос досрочного расторжения контракта с Аласанией неоднократно поднимался членами наблюдательного совета, но раньше его не ставили в повестку дня.

Добавим, что контракт с Аласанией был заключен до 2021 года.

Напомним, сегодня стало известно, что Зураба Аласанию отстранили от исполнения обязанности главы правления НОТУ.

4 мая 2017 года Наблюдательный совет ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" подписал контракт с Аласанией. В новый контракт был внесен пункт о неограниченном рабочем времени руководителя, также был снят пункт о премировании.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании 10 апреля 2017 года избрал председателем правления "UA: Суспільне" Аласанию.

Добавим, что Аласания 25 марта 2014 года был назначен генеральным директором Национальной телекомпании Украины. Его кандидатуру предложили Кабинету министров представители медиасообщества.