"Аль-Каїда" підтвердила ліквідацію свого засновника в Ємені

Терористичне угрупування "Аль-Каїда" підтвердило факт загибелі Касема аль-Раймі - ватажка ісламістського угрупування "Аль-Каїда на Аравійському півострові". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Наголошується, що загибель аль-Раймі підтвердила неурядова моніторингова організація Site Intelligence Group.

Нагадаємо, на початку лютого Білий дім заявив, що американським військовим вдалося в ході спецоперації в Ємені ліквідувати ватажка терористичного угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові" (AQAP) Касема ар-Раймі.

Ар-Раймі приєднався до "Аль-Каїді" в 1990-х роках. Він працював в Афганістані на Усаму бен Ладена

США розглядають "Аль-Кайду на Аравійському півострові" як одне з найбільш небезпечних відгалужень "Аль-Кайди" - терористичної мережі, створеної Усамою бен-Ладеном.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про ліквідацію сина відомого терориста Усами бен Ладена. За словами американського президента, Хамза бен Ладен був убитий в ході контртерористичної спецоперації США в афгано-пакистанському регіоні. Трамп додав, що вбивства сина бен Ладена підірве діяльність "Аль-Каїди".