Актуальна карта війни від британської розвідки: що змінилося на фронті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій від Міністерства оборони Великої Британії, опубліковану в Twitter .

Згідно з даними британської розвідки, війська Росії ведуть активний наступ в районі Луганської та Донецької областей. При цьому Збройні сили України призупинили контратаки на Ізюмському напрямку. У цьому районі Росія поки утримує позиції.

Що стосується південного фронту, то там українські сили намагаються просуватися на кордоні Миколаївської області і вздовж правого берега Дніпра. ЗСУ завдають високоточних ударів по тилових позиціях росіян. Особливо під обстріли потрапляють мости і переправи.