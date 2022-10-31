Актуальная карта войны в Украине от британской разведки: какова ситуация на фронтах

Украинские военные продолжают наступательные операции на Херсонском и Луганском направлениях. Тем временем россияне пытаются атаковать в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Министерства обороны Британии.

Так, согласно данным британской разведки, Вооруженные силы Украины на юге проводят наступательные операции со стороны Николаевской области, возле Снигиревки и вдоль правого берега Днепра. На востоке украинские войска пытаются продвинуться вдоль линии реки Оскол к позициям оккупантов в Сватово и Кременной.

Тем временем российские войска продолжают попытки продвижения в районе Бахмута и Авдеевки. Однако усилия врага безуспешны.