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В Секторе Газа найдены тела шести израильских заложников

Сектор Газа, Воскресенье 01 сентября 2024 09:35
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В Секторе Газа найдены тела шести израильских заложников Фото: в Газе найдены тела шести израильских заложников (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Израильские военные обнаружили в туннелях под Сектором Газа тела шести заложников. Они были захвачены боевиками ХАМАС во время октябрьского нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Спикер армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари заявили, что заложников убили незадолго до того, как до них добрались израильские солдаты.

Среди убитых оказался 23-летний американец израильского происхождения Герш Голдберг-Полин. Боевики ХАМАС взяли его в плен на музыкальном фестивале Nova 7 октября.

Родители юноши были одними из самых активных семей заложников. Фактически Герш Голдберг-Полин стал одним из лиц кризиса с заложниками.

Президент США Джо Байден заявил, что тела были обнаружены под городом Рафах на юге Газы.

Армия Израиля также назвала имена других пятерых жертв: Эден Йерушальми, Кармель Гат, Альмог Саруси, Александр Лобанов и Ори Данино.

В Секторе Газа найдены тела шести израильских заложников

Фото: в Газе обнаружили тела шести заложников (cnn.com)

Что происходит на Ближнем Востоке

Напомним, что в октябре прошлого года боевики ХАМАС с территории Сектора Газа напали на Израиль. Боевики взяли в плен сотни людей, в том числе и иностранцев.

Израиль в ответ начал операцию против ХАМАС. Территория Израиля была возвращена под контроль, а ЦАХАЛ продолжил боевые действия на территории Сектора Газа. Израильские солдаты дошли до города Рафах.

Запад призывает Израиль остановить операцию в Секторе Газа. Израиль и ХАМАС не могут заключить соглашение об освобождении заложников и прекращении боевых действий в Газе. Переговоры между сторонами продолжаются.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа
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