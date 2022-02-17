Акція ФОПів під Радою: сталася сутичка між мітингувальниками та поліцією

Зокрема, сутички сталися під час того, як поліція відтискала учасників руху від стін Верховної ради. Разом з тим активісти викрикують гасла та кидають у силовиків транспоранти.

Наразі активісти заблокували вул. Грушевського, правоохоронці ж намагаються відтіснити мітингувальників, щоб відкрити рух авто цією вулицею.

Нагадаємо, сьогодні вранці підприємці вийшли на акцію протесту під будівлю Верховної ради проти використання реєстраторів розрахункових операцій.

Фото: протест ФОПів під Радою 17 лютого переріс у сутички з поліцією (Віталій Носач, РБК-Україна)

Спочатку учасники перекрили рух транспорту на вулиці Хрещатик, однак пізніше правоохоронці їх відтіснили від дороги.

Зазначимо, рух SaveФОП уже два роки протестує проти введення касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.

Нагадаємо, в кінці минулого місяця в результаті зіткнень учасників акції saveФОП біля Верховної ради з правоохоронцями постраждали понад 20 осіб, у тому числі поліцейські. За даними фактами було порушено кримінальні справи.