Акція "Бандера, вставай!" у Києві відбулася без порушень

Порядок забезпечували близько 200 поліцейських

Акция "Бандера, вставай!" у Министерства внутренних дел (МВД) в Киеве 18 февраля прошла без нарушений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции Киева.

Как отмечается, на охрану правопорядка было привлечено 200 правоохранителей. В частности, были привлечены представители полиции диалога

"Сегодня в Киеве состоялось несколько акций, в том числе под стенами Министерства внутренних дел Украины. Акция прошла без нарушений", - сообщили в полиции.

Фото: акция в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, сегодня возле Министерства внутренних дел прошла акция "Бандера, вставай!" с требованием реформы правоохранительной системы. В акции приняли участие около 200 человек, в основном представители националистических организаций.

РБК-Украина писало, что 9 февраля полиция задержала 10 активистов митинга "Кто заказал Катя Гандзюк?". Позже активистов отпустили, но не отдали часть вещей, по которым они решили вернуться. В результате были повалены силовиками с криками: "Ложись, Бандера!".

Тогда правоохранители задержали около 40 человек, которые собрались под Подольским районным отделом полиции после задержания участников акции на Контрактовой площади.